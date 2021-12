Covid: in Puglia 952 nuovi casi (2,8% test), zero decessi

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Oggi in Puglia si registrano 952 nuovi casi di Coronavirus, il 2,8% dei 33.337 test giornalieri.

Non si registrano decessi. La maggioranza dei casi è stata individuata nelle province di Bari (375), Brindisi (153), Foggia (151) e Lecce (124). Seguono le province di Taranto (79) e Barletta-Andria-Trani (48). Altri 16 casi riguardano residenti fuori regione e per altri 6 è in via di definizione la provincia di appartenenza. Delle 8.189 persone attualmente positive 171 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 167) e 25 in terapia intensiva (ieri 21). (ANSA).