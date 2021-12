Covid: 12enne positivo trasferito da ospedale Potenza a Bari

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - Positivo al covid-19, un ragazzino di 12 anni (con altre patologie) è stato trasferito dall'ospedale San Carlo di Potenza al Policlinico di Bari.

Secondo quanto si è appreso, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il 12enne è arrivato nell'ospedale potentino a causa di un problema derivante da un'altra patologia: sottoposto al tampone è risultato positivo al Covid. Prima del trasferimento a Bari, è rimasto in isolamento in una stanza, senza quindi entrare nel reparto di Pediatria del San Carlo, che non è Covid. (ANSA).