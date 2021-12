Capodanno: a Bari arena in piazza con 2.500 posti a sedere

(ANSA) - BARI, 22 DIC - A Bari è in allestimento in piazza della Libertà una arena con circa 2.500 posti a sedere alla quale i cittadini che vorranno assistere al concerto di Capodanno potranno accedere, gratuitamente, previa prenotazione e muniti di green pass. Gli spettatori dovranno inoltre indossare la mascherina, anche se seduti e all'aperto. Mentre in molte grandi città italiane, quindi, annullano gli eventi di piazza per Capodanno per evitare assembramenti, a Bari è confermato l'appuntamento con la musica della notte del 31 dicembre. Non sarà, però, il tradizionale "concertone", bensì l'evento televisivo di Capodanno che anziché essere registrato in un studio sarà registrato in piazza. Sarà, cioè, come stare in un teatro ma all'aperto.

In vista dell'appuntamento con lo spettacolo in piazza, sono state già disposte le limitazioni alla sosta e alla circolazione dal 26 dicembre al 2 gennaio, con divieto di transito durante l'evento su quasi tutto il corso Vittorio Emanuele II, dove è montato il palco, per evitare anche assembramenti all'esterno dell'area dell'arena. (ANSA).