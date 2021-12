Sanità: Emiliano, Palese possibile prossimo assessore Puglia

(ANSA) - BARI, 21 DIC - "Qui le relazioni tra maggioranza e opposizione non sono drammatiche, nel senso che qui al momento opportuno collaboriamo come se fossimo una unica squadra. Quindi ho chiesto a Rocco" Palese "di darmi una mano in un momento un po' complicato. Anche perché ho scoperto che trasformare la società civile, un accademico bravissimo e anche simpatico come Pierluigi" Lopalco "in un politico non è facile, la fatica politica è molto più difficile da gestire per una persona normale": lo ha detto il governatore Michele Emiliano intervistato dal direttore Paolo Liguori durante il tour del Tgcom che oggi fa tappa a Bari al teatro Kursaal Santalucia di Bari, spiegando che Palese, ex parlamentare e assessore di Forza Italia, è tra i papabili a rivestire il ruolo di nuovo assessore alla Sanità della Regione Puglia. A margine della tavola rotonda ha aggiunto: Palese "è una delle personalità tecniche più rilevanti della Regione, è un nostro dipendente. E' una delle persone che potrebbe svolgere questo ruolo avendo insieme esperienza politica e grande competenza tecnica. E' certamente una delle possibilità più concrete che abbiamo, compatibilmente con la sua volontà e il suo ruolo attuale". (ANSA).