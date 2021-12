Vaccini: in Puglia 2,5% bimbi 5-11 anni ha ricevuto dose

(ANSA) - BARI, 20 DIC - In Puglia hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid il 2,5% dei bambini nella fascia 5-11 anni (+0,5% rispetto alla media nazionale).

Nella regione 3.136.000 persone hanno ricevuto la prima dose, 2.915.830 hanno completato il ciclo primario, 1.095.917 i pugliesi che hanno ricevuto la terza dose. La copertura per la prima dose è all'88% (+2.1% rispetto alla media italiana), 82% per la seconda dose (+2.1% rispetto alla media italiana), e 31% per la terza dose (+3.1% rispetto alla media italiana). (ANSA).