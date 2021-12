Vaccini: balzo prime dosi in Puglia, 14mila in una settimana

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Balzo in avanti in Puglia nella somministrazione delle prime dosi anti Covid: la settimana scorsa, secondo il report del governo, sono state effettuate circa 14mila inoculazioni. I pugliesi over 12 non vaccinati sono passati da 324.031 a 310.456. Il maggior numero di non vaccinati è concentrato nella fascia 30-49 anni, sono 124.726, ma c'è stato un "recupero" di circa 5mila persone rispetto alla settimana scorsa. Non immunizzati 56.156 pugliesi nella fascia tra 50 e 59 anni; 51.242 tra 20 e 29 anni e 52.742 tra 12 e 18 anni, anche in questa fascia c'è stata un'accelerazione con circa 3mila dosi. (ANSA).