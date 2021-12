Porti: Bari; approvato progetto esecutivo del nuovo terminal

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Nei giorni scorsi, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Adspmam) ha pubblicato la determina relativa ai 'Lavori di realizzazione di un terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari'. E' stato quindi approvato il progetto esecutivo e si dà avvio alle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori, che prevede l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il nuovo terminal, il cui cantiere, nelle intenzioni dell'Ente, sarà avviato già nella prossima primavera, sarà una struttura moderna e funzionale che si svilupperà su una superficie di circa 3.000 metri quadri. L'importo complessivo previsto per i lavori è di circa nove milioni di euro.

La caratteristica principale della struttura sarà la sua polifunzionalità: oltre ad essere utilizzata per l'accoglienza dei passeggeri potrà ospitare diverse funzioni sociali. L'opera, infatti, nelle intenzioni dell'Autorità portuale, potrà essere ospitare anche eventi, conferenze e incontri. La superficie di copertura, interamente attrezzata, potrà diventare una quinta facciata dell'intero edificio.

"Entro due anni- commenta il presidente dell'Adspmam Patroni Griffi - Bari avrà un nuovo terminal, accogliente, moderno e funzionale, al servizio sia del traffico passeggeri sia del traffico crocieristico, il cui trend positivo sarà ulteriormente alimentato grazie al miglioramento delle strutture ricettive e dall'offerta di nuovi servizi portuali".

"Attraverso la realizzazione di quest'opera - prosegue il sindaco di Bari, Antonio Decaro - il porto di Bari diventerà una scalo moderno, efficiente e accessibile nonché punto di riferimento dell'Adriatico e del mediterraneo per i flussi turistici da crociera. A questo si aggiunge la possibilità che il nuovo terminal a tutti gli effetti diventi parte integrante della città e delle sue attività attraverso la realizzazione di importanti spazi da mettere a disposizione di imprese e associazioni". (ANSA).