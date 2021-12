Natale: calciatori Bari portano doni a bimbi in ospedale

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Babbi Natale speciali oggi pomeriggio nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII nel capoluogo pugliese dove alcuni i calciatori del Bari hanno portato doni ai piccoli pazienti ricoverati. Oltre al capitano Valerio Di Cesare c'erano Manuel Marras, Francesco Belli, Daniele Paponi, Andrea D'Errico.

"Accolti tra stupore e sorrisi da parte di bambini e operatori sanitari - scrive il Policlinico su Instagram, condividendo le foto dell'arrivo dei calciatori in ospedale - i giocatori biancorossi hanno consegnato pacchi regalo nei reparti di Pediatria, Ortopedia pediatrica e Chirurgia. E a qualche piccolo calciatore in erba hanno lasciato anche autografi e piccoli consigli su come fare goal". (ANSA).