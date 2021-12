ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia +14mila prime dosi in 7 giorni

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Mentre aumentano i Comuni pugliesi che decidono per l'uso delle mascherine all'aperto nelle festività natalizie, con il sindaco di Foggia che ha siglato oggi la sua ordinanza, crescono di 14mila in una settimana le somministrazioni di prime dosi in Puglia. Anche anche tra i più piccoli si registra un buon risultato con il 2,5% dei bimbi tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto la prima dose (+0,5% rispetto alla media nazionale).

Si tratta di numeri che da una parte confermano che si è compresa l'importanza di contrastare il virus con la campagna vaccinale, e dall'altra fanno intendere il desiderio di tronare quanto prima alla normalità. Anche il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, ha spiegato a Lecce, dove ha partecipato a un incontro all'Università, che "di un nuovo lockdown proprio non se ne parla. Già dare queste notizie è controproducente - ha rilevato - perché innesca un clima di sfiducia che è l'ultima cosa che serve non solo al turismo, ma a tutti". "Vorrei un bel Natale - ha evidenziato - un bel mesetto senza parlare di Covid".

Da convincere sono soprattutto i più giovani. Il maggior numero di non vaccinati è concentrato nella fascia 30-49 anni: sono in tutto 124.726 anche se c'è stato un "recupero" di circa cinquemila persone rispetto alla settimana scorsa. Non si sono ancora vaccinati, inoltre: 56.156 pugliesi nella fascia tra 50 e 59 anni; 51.242 tra 20 e 29 anni, e 52.742 tra 12 e 18 anni.

Anche in quest'ultima fascia, però, c'è stata un'accelerazione con circa tremila dosi. Complessivamente nella regione 3.136.000 persone hanno ricevuto la prima dose, 2.915.830 hanno completato il ciclo primario, mentre 1.095.917 di pugliesi hanno ricevuto la terza dose. La copertura per la prima dose è all'88% (+2.1% rispetto alla media italiana), 82% per la seconda dose (+2.1% rispetto alla media italiana), e 31% per la terza dose (+3.1% rispetto alla media italiana).

Nelle ultime 24 ore, intanto, su 14.744 test sono risultate positive al Covid 414 persone in Puglia, con un tasso di positività del 2,8%, in crescita rispetto al 2% di ieri. Quattro i morti registrati. Su un totale di 7.440 persone attualmente positive, 152 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva. (ANSA).