Leonardo: metalli difformi per fusoliere Boeing 787, sequestri

(ANSA) - BRINDISI, 18 DIC - La Gdf di Brindisi ha sequestrato nello stabilimento di Grottaglie (Taranto) di Leonardo numerosi componenti in metallo destinati alla produzione delle sezioni nn. 44 e 46 delle fusoliere del Boeing 787. I componenti sono stati prodotti dalle società 'Processi Speciali e Manifacturing Process Specification' su commissione di Leonardo, che è parte lesa nel procedimento. Il sequestro è stato disposto perché - secondo le indagini - i componenti sono stati prodotti usando metalli (titanio ed alluminio) difformi per qualità e provenienza da quelli prescritti dal committente e, comunque, in violazione delle relative specifiche tecniche. (ANSA).