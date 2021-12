Covid: Regione Puglia, impennata casi attesa ma pochi ricoveri

(ANSA) - BARI, 16 DIC - "Era attesa l'impennata di contagi Covid" anche in Puglia, "speriamo di tenerla sotto controllo.

Per ora all'impennata di casi corrisponde un numero davvero poco rilevante di ricoveri, questo è molto importante. Non dimentichiamo che in Puglia stiamo facendo circa 30mila tamponi al giorno, l'incidenza è al di sotto della media nazionale, siamo attorno al 2,2% mentre quella nazionale è intorno al 6%".

Lo ha detto il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, partecipando a Bari alla prima giornata di campagna vaccinale anti Covid in età pediatrica.

Sui primi casi Omicron in Puglia, Montanaro rassicura: "Basta porre in essere le misure che l'Iss e il comitato scientifico ci hanno comunicato, noi siamo molto attenti. I dipartimenti di prevenzione hanno sviluppato una capacità di tracciamento e circoscrizione del rischio che sta dando grandi risultati".

Infine una battuta anche sull'avvio della campagna vaccinale per i bambini: "Questa fascia di età - ha detto Montanaro - inconsapevolmente è veicolo del virus, quindi un pericolo per genitori e per i nonni, soprattutto in questo periodo in cui presumibilmente si starà in famiglia. Ecco perché è importante che i bambini siano vaccinati. L'adesione credo sia buona per l'inizio, oggi stiamo facendo una verifica del numero delle scuole e del numero tendenziale delle adesioni delle famiglie in modo da orientare le azioni nei prossimi giorni per convincere i genitori che le vaccinazioni dei bimbi sono importanti quanto quelle degli adulti". (ANSA).