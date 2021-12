Covid: nuovo aumento settimanale dei casi in Puglia, +22,7%

(ANSA) - BARI, 16 DIC - In Puglia, nella settimana dall'8 al 14 dicembre, si è registrato un nuovo rilevante aumento dei contagi Covid, +22,7% rispetto a sette giorni prima. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. Peggiora anche l'indice relativo ai casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, salito a 141. Nonostante la ripresa della pandemia, sono sempre sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, pari al 5% mentre il limite è 15%, e in terapia intensiva, 5% mentre il limite è del 10%, occupati da pazienti positivi al virus.

