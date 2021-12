Arte: terminato restauro opera Cifariello nella Pinacoteca

(ANSA) - BARI, 16 DIC - E' stato completato e sarà presentato domani nella sala conferenze della Pinacoteca metropolitana "Corrado Giaquinto" il restauro del gruppo scultoreo in gesso patinato color bronzo raffigurante "L'annunciazione dell'amore" di Filippo Cifariello (Molfetta, 1864 - Napoli 1936).

Il restauro dell'opera è stato interamente finanziato dalla Coop Alleanza 3.0, su indicazione della Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali, attraverso una votazione online sul sito della Coop Alleanza 3.0. L'opera è stata scelta (fra due candidature) dal 71% dei votanti e ha ottenuto 22.294 voti.

I lavori di restauro sono stati condotti dalla Ditta "Cosimo Cilli-Conservazione e Restauro di Opere d'Arte" di Barletta.

Il gesso, esposto per la prima volta nel 1899 alla III Biennale di Venezia come "gruppo per fontana", fu poco dopo realizzato in marmo per il Museum of Fine Arts di Boston e successivamente in bronzo per almeno due proprietari privati italiani. Nel 1934 è stato donato, insieme ad altri 42 gessi quasi tutti originali, all'allora Pinacoteca Provinciale dallo stesso Filippo Cifariello, a testimonianza dei suoi mai interrotti rapporti con la terra natìa e della sua volontà di incrementare le collezioni del museo, all'epoca recentemente istituito. (ANSA).