ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia +22,7% casi in sette giorni

(ANSA) - BARI, 16 DIC - La Puglia registra un nuovo aumento settimanale dei casi, +22,7% dall'8 al 14 dicembre, con 141 positivi ogni 100.000 abitanti.

Contemporaneamente, però, la copertura vaccinale si allarga anche i più piccoli, con l'avvio delle immunizzazioni dei bambini tra 5 e 11 anni. In mattinata sono iniziate le vaccinazioni dei piccoli fragili nell'ospedale Pediatrico di Bari. Per rendere più dolce l'impatto con l'iniezione c'erano clown, musica, doni, pupazzi e supereroi. La prima a sottoporsi alla somministrazione è stata una bimba di 10 anni, figlia di una infermiera di un ospedale di Bari. "E' andata bene, aspettavamo questa chiamata. Siamo contenti, tutti quanti dovrebbero vaccinare i bambini", ha detto sua madre sottolineando che anche sua figlia "era favorevole alla vaccinazione ed era molto tranquilla e serena".

Complessivamente sono cinquemila i giovanissimi che oggi hanno ricevuto il vaccino in Puglia. "Vorrei - ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano - che tutte le famiglie riflettessero con i loro pediatri su questa decisione e assecondassero le indicazioni che riceviamo dall'Oms, dall'Aifa, dal ministero della Salute. Non solo i vaccini non sono pericolosi, ma soprattutto danno un grande vantaggio: evitano che i nostri figli possano ammalarsi con complicazioni assai gravi e consentono una gestione in caso di contagio molto semplice e molto meno problematica".

Oggi in Puglia sono stati individuati 596 nuovi casi di contagio da Coronavirus (2,4% dei 24.441 test giornalieri) e due morti. La maggioranza dei casi è stata individuata nelle province di Bari (183), Foggia (132) e Lecce (111). Seguono le province di Taranto (73), Brindisi (51), Barletta-Andria-Trani (41). Sono residenti fuori regione altri quattro contagiati, mentre per un altro caso la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 6.114 persone attualmente positive 126 sono ricoverate in area non critica (ieri 131) e 27 in terapia intensiva (ieri 24). Nonostante la ripresa della pandemia, sono sempre sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica, dove sono occupati al 5% a fronte di un limite del 15%, sia in terapia intensiva dove l'occupazione si attesta sempre al 5% mentre contro un limite del 10%. Le persone guarite da ieri sono in tutto 335. (ANSA).