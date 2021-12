Vaccini: domani in Puglia prime 5mila dosi a bimbi 5-11anni

(ANSA) - BARI, 15 DIC - Domani mattina in Puglia inizieranno le somministrazioni dei vaccini anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, i primi saranno 200 pazienti dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari affetti da patologie metaboliche, infettive, nefrologiche, cardiologiche, neurologiche, diabetologiche e pediatriche. Nel pomeriggio ci saranno le somministrazioni nelle scuole.

Complessivamente, domani dovrebbero essere effettuate almeno 5mila inoculazioni, ma il dato è provvisorio anche perché in Puglia non sono previste prenotazioni: le adesioni vengono raccolte dagli istituti scolastici e, ogni giorno, le Asl con i loro team creati ad hoc si recheranno nelle scuole-hub per le inoculazioni. I primi 200 pazienti del Giovanni XXIII saranno vaccinati negli 8 ambulatori allestiti nell'ospedale pediatrico, a seguirli ci saranno sia i medici specialisti sia i medici vaccinatori per rispondere a tutte le domande dei genitori.

All'ingresso dell'ospedale un gonfiabile gigante a forma di pupazzo di neve con il personaggio dei cartoon Olaf darà il benvenuto ai piccoli e alle loro famiglie. A intrattenere i pazienti durante l'attesa post vaccino ci saranno clown, supereroi e Babbo Natale che distribuirà ai pazienti doni lasciati dalle associazioni.

Poi, nel pomeriggio, inizieranno le somministrazioni nelle scuole, sono 151 quelle che hanno accettato di "trasformarsi" in hub vaccinali. Le inoculazioni saranno effettuate sempre in orario extra scolastico, i bimbi dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o tutore, servirà l'autorizzazione di entrambi i genitori e dovrà essere firmato un modulo di consenso informato.

In provincia di Bari, sono circa 3mila le somministrazioni pediatriche programmate nel primo weekend di avvio della campagna vaccinali: le somministrazioni per i più piccoli cominceranno domani mattina con i minori fragili. Le prime 60 somministrazioni saranno assicurate ai piccoli pazienti della Neuropsichiatria infantile della Asl. (ANSA).