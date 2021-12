ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia aumentano i contagi nelle scuole

(ANSA) - BARI, 15 DIC - I nuovi contagi in Puglia aumentano e di pari passo il tasso di positività al Covid cresce attestandosi al 2,24% nelle ultime 24 ore in cui si sono registrati 598 nuovi casi e cinque decessi. La maggioranza dei nuovi contagi si concentra a Bari e provincia (176), un territorio in cui, nell'ultima settimana, sono quasi raddoppiati i contagi nelle scuole, passando da 87 a 147 nel periodo compreso tra il 6 e il 12 dicembre. Il numero più elevato di infezioni tra gli studenti è stato rilevato nelle scuole primarie e medie per un totale complessivo di 100 casi per lo più riferibili a bimbi tra 5 e 11 anni. Da qui l'importanza di vaccinare anche i più piccoli per i quali ci sono maggiori preoccupazioni connesse al rischio miocarditi e pericarditi.

Sulle conseguenze del vaccino evidenziate da uno studio inglese, è intervenuto anche il professore Pierluigi Lopalco sottolineando che non c'è "nessun aumentato rischio di pericardite o aritmie dopo la vaccinazione, a fronte di un aumentato rischio di questi eventi dopo infezione da" Covid-19; e che il "rischio di miocardite dopo infezione è molto più alto rispetto a quello misurato dopo la vaccinazione".

Domani, in Puglia, partiranno proprio le somministrazioni del siero anti Covid ai pazienti fragili di età compresa tra 5 e 11 anni. L'importanza di immunizzare i giovanissimi emerge anche dal report del team dell'Epidemic Intelligence center della Asl che fra il 6 dicembre e il 12 dicembre ha intercettato 147 positivi di cui 120 studenti e 27 operatori scolastici negli istituti di Bari e della provincia. Solo nel capoluogo pugliese i nuovi casi individuati sono 41, ad Altamura 37 e a Monopoli 26. I nuovi positivi sono così distribuiti: 65 nelle scuole primarie (58 alunni e 7 personale scolastico), 35 nelle scuole secondarie di primo grado (27 alunni e 8 personale scolastico), 29 nelle scuole dell'infanzia (19 alunni e 10 personale scolastico), e infine 18 nelle scuole secondarie di secondo grado (16 alunni e 2 personale scolastico).

Il bollettino quotidiano della Regione riporta oggi 598 nuovi casi e cinque morti. Il tasso di positività aumenta rispetto a ieri (quando era dell'1,5%) e raggiunge il 2,24% dei 26.603 test giornalieri. La maggior parte dei nuovi casi sono stati individuati in provincia di Bari (176), seguono le province di Brindisi (131), Foggia (115), Lecce (96), Taranto (52), Barletta-Andria-Trani (29). Delle 5.855 persone attualmente positive, 131 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 133) e 24 in terapia intensiva (ieri 23). Le persone guarite da ieri sono 302. (ANSA).