Vaccini: in Puglia somministrate oltre 7 mln dosi

(ANSA) - BARI, 14 DIC - In Puglia oggi è stata superata la quota 7 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate.

L'ultimo report del ministero della Salute attesta a 7.021.219 il numero di somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale. Secondo quanto comunica la Regione, sono 3.140.109 le persone hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 87,91% della popolazione over 12; il 93,1% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale; 869.166 persone hanno già ricevuto la terza dose. (ANSA).