Trasporti: dal 27 marzo nuovo volo Ryanair Bari-Edimburgo

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Dalla prossima primavera al via il collegamento Ryanair Bari-Edimburgo. La città scozzese sarà collegata per la prima volta con la Puglia. I voli partiranno dal 27 marzo, ogni mercoledì e domenica: Da Bari a Edimburgo alle 11.45 con atterraggio alle 14.05, dalla città scozzese al capoluogo pugliese alle 7 con arrivo alle 11.20.

"Accogliamo l'annuncio del nuovo volo che, dalla prossima primavera, collegherà Bari e Edimburgo con grande soddisfazione - dichiara il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - . Un risultato che si inquadra nello scenario disegnato dal nostro Piano Strategico, che punta con decisione a nuovi mercati, soprattutto del nord Europa, nonché nelle numerose attività intraprese in sinergia con la Regione Puglia e le Agenzie regionali, per l'incremento della connettività della Puglia e per lo sviluppo dei flussi turistici dall'estero".

(ANSA).