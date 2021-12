Pop.Bari:protesta azionisti a Roma,Stato ci restituisca risparmi

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Le associazioni dei soci della Banca Popolare di Bari, Comitato Indipendente e AssoAzionisti BPB, stanno manifestando a Roma mentre, all'interno del palazzo del Senato, la Commissione bilancio discute l'emendamento presentato dal senatore Dario Damiani (Fi) e dalla senatrice Barbara Lezzi (Gruppo Misto) per il ristoro dei soci che si sono visti azzerare negli anni scorsi il valore delle azioni. "Siamo quiché vogliamo capire se lo Stato ci restituisce i nostri risparmi.

Chiediamo a gran voce di sostenere la norma - spiegano - che pacifica la terribile vicenda dei soci BPB, dopo due anni di illusioni e di vane promesse. Crediamo che lo Stato debba finalmente ristorare gli azionisti BPB per la perdita della loro banca e del valore delle loro azioni, anche in considerazione della totale incolpevolezza dei 70 mila soci della Popolare di Bari". (ANSA).