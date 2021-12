ANSA-IL-PUNTO/COVID: Puglia oltre 7mln dosi,'attenti a Omicron'

(ANSA) - BARI, 14 DIC - In Puglia aumentano i decessi causati dal Covid, sei nelle ultime 24 ore a fronte di 401 nuovi contagi, e il numero dei ricoveri in terapia intensiva che salgono a 23. Anche per questo, nonostante in regione sia stato superato il numero di sette milioni di dosi somministrate, sarà possibile vaccinarsi a Natale e Santo Stefano, giorni in cui il numero minimo di somministrazioni di siero anti Covid da garantire dovrà essere di 19.840. E' questo, infatti, il target fissato dalla struttura commissariale nazionale per continuare a garantire una rapida copertura della popolazione anche con la terza dose.

Anche l'ex assessore regionale alla Sanità, il professor Pierluigi Lopalco, lancia un monito su Facebook rispetto alla variante Omicron, già individuata in Puglia. "In questi giorni - scrive - ho ascoltato spesso dire che la variante Omicron sembri presentare un tasso di letalità più basso rispetto alle precedenti. Qualcuno si è avventurato anche oltre dicendo che sarà 'poco più di un raffreddore'. Sono ottimista per natura, ma diffondere queste opinioni può essere molto pericoloso". "Se fosse anche vero che la variante Omicron sia meno letale della delta - precisa l'esperto - la sua capacità di diffusione nella popolazione rappresenta comunque una minaccia. Andiamo dunque avanti con la vaccinazione".

La campagna di immunizzazione in Puglia prosegue a ritmo sostenuto: l'ultimo report del ministero della Salute attesta a 7.021.219 il numero di somministrazioni effettuate fino ad oggi.

Secondo quanto comunica la Regione, sono 3.140.109 le persone hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 87,91% della popolazione over 12; il 93,1% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale; 869.166 persone hanno già ricevuto la terza dose.

Il bollettino regionale odierno riporta 401 nuovi contagi (l'1,5% di 27.096 test) e 6 morti. La maggior parte dei casi sono stati individuati in provincia di Lecce (111), seguono le province di Taranto (94), Bari (67), Barletta-Andria-Trani (63), Foggia (62) e Brindisi (17). Sono residenti fuori regione altre 10 persone risultate positive. Delle 5.564 persone attualmente positive 133 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 127) e 23 in terapia intensiva (19 ieri). Rispetto a ieri risultano guarite 370 persone. (ANSA).