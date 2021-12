Pirati strada: morto ciclista 17enne,arrestato automobilista

(ANSA) - LECCE, 13 DIC - Un ragazzo di 17 anni è morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua biciletta sulla strada provinciale che collega Leverano a Copertino, in Salento. L'automobilista, che era fuggito senza prestare soccorso, si è poi costituito ai carabinieri. La vittima è Tiziano Dell'Anna.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era stato ricoverato in coma al Vito Fazzi di Lecce. Si aggrava la posizione dell'investitore, un uomo di 47 anni di San Pietro in Lama, posto agli arresti domiciliari: risponderà di omicidio stradale. Prima di costituirsi era ricercato dai carabinieri perché sul luogo dell'incidente era stata trovata la targa della sua auto. (ANSA).