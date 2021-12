Petruzzelli: Tosca in scena dal 16/12, repliche fino al 23

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Prima di Tosca di Giacomo Puccini al Petruzzelli di Bari il 16 dicembre: l'opera chiuderà la Stagione d'Opera e di Balletto 2021 della Fondazione Teatro Petruzzelli.

L'allestimento scenico, per la regia di Mauro Pontiggia, è della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Condurrà l'Orchestra e il Coro del Teatro (preparato da Fabrizio Cassi) il direttore stabile Giampaolo Bisanti. Maestro del Coro di Voci Bianche della Fondazione Petruzzelli Emanuela Aymone. Le scene e i costumi sono di Francesco Zito, il disegno luci di Bruno Ciulli.

Daranno vita all'opera Ailyn Pérez (Floria Tosca 16, 19, 21, 23 dicembre), Liana Aleksanyan (Floria Tosca 17, 20, 22 dicembre), Rame Lahaj (Mario Cavaradossi 16, 19, 21, 23 dicembre), Ivan Magrì (Mario Cavaradossi 17, 20, 22 dicembre), Franco Vassallo (Il Barone Scarpia 16, 19, 21, 23 dicembre), Leo An (Il Barone Scarpia 19, 21, 23 dicembre), Alessandro Spina (Cesare Angelotti), Domenico Colaianni (Il sagrestano), Giovanni Augelli (Sciarrone), Christian Collia (Spoletta) Antonio Muserra (Un carceriere), Adriana Colasuonno (Un pastore).

In replica venerdì 17 dicembre alle 20.30, domenica 19 dicembre alle 18.00, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre alle 20.30 e giovedì 23 dicembre alle 18.00. I biglietti sono disponibili al Botteghino del Teatro Petruzzelli (aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00) e on line su www.vivaticket.it - Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile prenotare scrivendo all'indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it (ANSA).