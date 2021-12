Maltempo, isole Tremiti isolate da due giorni

(ANSA) - TERMOLI, 13 DIC - Isolate da due giorni le Tremiti (Foggia), l'arcipelago delle cinque isole situato a 24 miglia dal porto molisano di Termoli (Campobasso). Sono interrotti da ieri, a causa delle avverse condizioni meteo e delle forti raffiche di vento, i collegamenti via mare. La motonave "Isola di Capraia" è rimasta in porto.

Intanto la Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino in serata. Il bollettino prevede mare agitato e vento di nord-ovest forza 7. Solo alcuni pescherecci più grandi della flottiglia molisana sono usciti in mare per le battute di pesca. La maggior parte sono rimasti nello scalo.

