ANSA-IL-PUNTO/COVID: cala positività ma aumentano ricoveri

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Cala in Puglia il tasso di positività al Covid, ma aumentano decessi e ricoveri in terapia intensiva, mentre accelera la campagna vaccinale, con oltre 820 mila pugliesi che hanno già ricevuto la dose booster, quasi l'88% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo primario e 11 mila prime dosi solo nell'ultima settimana. Ad oggi i pugliesi over 12 non vaccinati sono 324.031, prevalentemente concentrati nella fascia 30-49 anni (129.496), seguita dai 50-59enni (57.989), dai 12-19enni (55.974 ) e dai giovani tra 20 e 29 anni (53.126).

Parallelamente, le scuole stanno aderendo in modo massiccio all'appello della Regione per la somministrazione dei vaccini ai bambini tra 5 e 11 anni, che cominceranno a partire dal 16 dicembre. E' quasi raddoppiato, infatti, il numero di scuole che ha dato la propria disponibilità per trasformarsi in "hub": dalle 82 di venerdì scorso adesso sono 151. Le Asl sono al lavoro per iniziare le somministrazioni delle dosi pediatriche, a cominciare dai bambini "fragili", che potranno essere vaccinati anche negli ospedali dove sono in cura o negli studi dei pediatri di libera scelta.

Intanto sono in corso screening per individuare eventuali altri casi sospetti di contagi da variante Omicron, per poi effettuare il sequenziamento. La virologa Maria Chironna, responsabile del laboratorio Molecolare del Policlinico di Bari dove ieri sono stati individuati i primi due contagi in Puglia causati dalla variante sudafricana, chiarisce che al momento "non ci sono altri contagi, ma ci vorranno giorni per ricostruire la catena dei contatti ed eventualmente identificare altri casi".

La pandemia, insomma, come nel resto del Paese, non allenta la presa. Su 16.476 test eseguiti in Puglia sono 228 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Cinque persone sono morte. Sono 5.539 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva, due in più di ieri.

E propria dalla Puglia, dove ha partecipato all'incontro su "Salute Pubblica post Covid: le nuove forme e le buone pratiche di assistenza territoriale e il ruolo del Pnrr", il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha detto: "Penso ad un Natale e ad un Capodanno liberi, ma osserviamo attentamente la variante Omicron e sbrighiamoci a fare le terze dosi e avviciniamo quante più persone alle prime dosi. Questo farà la vera differenza è ci metterà in sicurezza per un'eventuale futura ondata legata alla variante Omicron". (ANSA).