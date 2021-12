Incidenti stradali: schianto nella notte nel Barese, 2 morti

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Bari, sulla Statale 16 in direzione nord, all'uscita di via Caldarola. I due deceduti sono il conducente 35enne di uno dei veicoli coinvolti e una 26enne che viaggiava a bordo della stessa auto. Nell'incidente, le cui cause e dinamica sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Bari, sono rimasti coinvolti tre diversi veicoli, tutti posti sotto sequestro per eseguire i rilievi tecnici.

A seguito dell'incidente, avvenuto intorno all'1.30, la strada statale in quel tratto è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore. Oltre agli agenti della Polizia locale, sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 per i soccorsi. Le due vittime sono state trasportate al Policlinico e all'ospedale Di Venere di Bari ma per loro non c'è stato nulla da fare. Una terza persona che viaggiava a bordo della stessa macchina delle due persone decedute è rimasta ferita in modo non grave. (ANSA).