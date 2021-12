Covid: individuati primi due casi di variante Omicron in Puglia

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Individuati i primi due casi di variante Omicron in Puglia. Ne dà notizia il presidente della Regione, Michele Emiliano. L'identificazione è avvenuta nel laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari e la conferma che si trattasse di Omicron è avvenuta dopo sequenziamento completo del genoma. Si tratta di due donne della provincia di Bari, che erano state all'estero nei giorni precedenti la diagnosi. Sono in corso indagini epidemiologiche più approfondite per comprendere meglio l'origine dei contagi.

Le due donne sono in isolamento e stanno bene. Tutti i contatti stretti sono in quarantena, come previsto, e saranno sottoposti ai controlli nei prossimi giorni. (ANSA).