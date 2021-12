Droga e vasi antichi in un deposito a Foggia, arrestato 48enne

(ANSA) - BARI, 10 DIC - Droga e reperti archeologici custoditi in un magazzino nel centro di Foggia. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato un 48enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi con il quale si apriva un magazzino. Nella perquisizione i militari hanno scoperto un vero e proprio "covo" adibito a deposito di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio: 11,5 chili di marijuana confezionata in sacchi sottovuoto, panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, 4,5 chili di olio di hashish in fase di lavorazione, che avrebbero fruttato 60 mila dosi. Sono stati trovati inoltre 6 vasi di terracotta, un'anfora, quattro statuette di possibile interesse storico-archeologico e 5 quadri sui quali sono ancora in corso accertamenti, tutto sottoposto a sequestro penale.

Il 48enne è finito in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato per detenzione di beni culturali. Un 46enne che era stato fermato con lui durante il controllo, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato con 34 grammi di marijuana. (ANSA).