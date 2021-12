ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia 82 scuole pronte a diventare hub

(ANSA) - BARI, 10 DIC - In Puglia 82 scuole hanno già dato la propria adesione per trasformarsi in hub dove vaccinare contro il Covid-19 i bambini dai 5 agli 11 anni. La Regione conferma che si comincerà il 16 dicembre con le somministrazioni. La platea di questa fascia di età è pari a 233.067 unità. "I calendari delle sessioni - spiega la Regione - sono in continuo aggiornamento e il lavoro dei dipartimenti di prevenzione insieme agli uffici scolastici proseguirà sino al raggiungimento di tutta la platea e al coinvolgimento di tutte le scuole". Al momento non si conosce il dato di adesione delle famiglie. Il calcolo - spiegano fonti regionali - potrà essere fatto solo a consuntivo. Anche perché, evidenziano sempre dalla Regione, le famiglie potrebbero decidere di vaccinare i propri figli dal pediatra anziché nelle scuole. Massima priorità sarà data comunque alla vaccinazione dei bambini con fragilità: gli ospedali e i centri specialistici di cura, insieme ai pediatri e alle Usca, si occuperanno delle somministrazioni e provvederanno a contattare direttamente le famiglie.

Intanto la Regione ha superato la media nazionale sulla terza dose, con 723.372 pugliesi che hanno già ricevuto il richiamo, il 20,3% della platea, contro una media italiana del 19.1%. Nel Barese la copertura della popolazione vaccinabile over 12, con almeno una dose, cresce questa settimana sino al 92% e, tra i 70-79 anni, il 100% dei residenti ha completato la schedula vaccinale primaria.

E mentre proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni anti-Covid, non si arresta l'andamento in salita della pandemia. Dagli ultimi dati forniti con il bollettino regionale, emerge che su 24.563 test eseguiti sono risultate positive 387 persone, con un tasso di positività dell'1,6%, in leggera crescita rispetto all''1,4% di ieri e in 24 ore i decessi a causa del Covid sono stati sette. Sono 4.944 gli attualmente positivi, 129 dei quali ricoverati in area non critica e 18 in terapia intensiva. La suddivisione per provincia vede il Foggiano con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore, ben 129, seguito dal Barese con 83, la provincia di Lecce con 80, il Tarantino 48, nel Brindisino 27 e nella Bat 14, oltre ad un caso positivo di un residente fuori regione e 5 di provincia in via di definizione. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 282.597 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.912 i decessi totali. In provincia di Bari i contagi restano stabili, con un tasso d'incidenza pari a 28,3 ogni 100 mila abitanti e in 25 comuni sui 41 totali, il numero di casi è molto basso, compreso tra zero e cinque. (ANSA).