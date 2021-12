A San Giovanni Rotondo un robot che aiuta a camminare

(ANSA) - BARI, 10 DIC - "Uan.Go" è un innovativo esoscheletro robotico motorizzato per l'allenamento e la riabilitazione del cammino. Il macchinario della "U&O" Technologies di Piacenza, azienda MedTech italiana che progetta, produce e commercializza esoscheletri medicali innovativi, è stato presentato, per la prima volta in una struttura sanitaria del Sud Italia, nel presidio territoriale di riabilitazione d'eccellenza "Gli Angeli di Padre Pio" di San Giovanni Rotondo (Foggia).

Si tratta di un esoscheletro attivo per gli arti inferiori per il training robotizzato del passo. Il dispositivo migliora il processo di riabilitazione, consentendo al personale clinico di erogare una terapia robotica personalizzata in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti. Grazie a quattro articolazioni attive e quattro articolazioni passive, questo esoscheletro aiuta gli utenti con disabilità agli arti inferiori a stare in piedi, sedersi, camminare e fare le scale. Migliora l'equilibrio funzionale, la cinematica di passo e la distanza percorsa e consente un recupero efficace del cammino in neuroriabilitazione. Grazie ad un training intensivo e ripetitivo dello schema naturale del passo, il corpo è riallenato a muoversi liberamente nello spazio. (ANSA).