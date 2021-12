ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia +27,6% casi in una settimana

(ANSA) - BARI, 09 DIC - Anche in Puglia accelera la pandemia da Covid-19: nella settimana 1-7 dicembre, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, si è registrato un incremento dei contagi del 27,6%, superiore anche alla media nazionale pari al 22,4%. E il numero dei casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti è salito a 117. Nonostante l'incremento dei contagi, però, resta sotto soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (5%) e in terapia intensiva (4%). Per far fronte ad un'eventuale emergenza la Puglia spinge sulle vaccinazioni per le terze dosi. E' di oggi la notizia che, con il 19% del target, la Puglia ha superato la media nazionale (18%) delle somministrazioni della dose booster a livello complessivo ed è superiore del 3% rispetto alla media italiana nelle fasce 40-69.

"La Puglia - sottolineano dalla Regione - ha il 6% in più di copertura rispetto alla media nazionale per la fascia 12-19 anni con ciclo primario completo (1° e 2° dose).

Sul fronte dei contagi su 16.663 test eseguiti in Puglia sono 229 le persone risultate positive al Covid 19, con un tasso di positività dell'1,4% in diminuzione rispetto al 2,3% di ieri.

Una persona è morta. Sono 4.886 le persone attualmente positive, 136 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva.

In vista delle prossime feste, per evitare le conseguenze degli assembramenti, il sindaco di Troia, che ieri aveva annullato tutti gli eventi legati alla festa dell'Immacolata, oggi ha emanato un'ordinanza, che sarà in vigore fino al 9 gennaio, con la quale impone l'obbligo di usare le mascherine anche all'aperto. Il primo cittadino ha deciso anche di sospendere tutte le attività ricreative e sportive nei locali comunali, di vietare le manifestazioni pubbliche che potrebbero comportare un affollamento e gli assembramenti all'esterno e/o nei pressi di locali pubblici. (ANSA).