Magna Grecia Awards, nozze d'argento con serata di gala

(ANSA) - TARANTO, 07 DIC - Il Magna Grecia Awards compie venticinque anni e festeggia le sue "Nozze d'Argento" con una serata di gala, venerdì 10 dicembre al Teatro Spadaro di Massafra (Taranto). Il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l'operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso i propri talenti.

Madrine della serata Elenoire Casalegno, Samantha De Grenet e Pamela Camassa che saranno il cuore del racconto dello spettacolo e della televisione italiana. Sul palco si avvicenderanno lo judoka e personaggio televisivo Marco Maddaloni, l'ex calciatore e oggi attore Gilles Rocca, l'attore e cantante Mario Ermito, l'attore e regista Simone Riccioni, il vincitore di Masterchef Antonio Lorenzon. Ed ancora l'attrice e conduttrice televisiva Carolina Rey, il guru di Tisanoreica Gianluca Mech e il modello ed ex nuotatore Luca Daffrè. I racconti si focalizzeranno su diversi ambiti, dalla televisione alla comunicazione, dalla bellezza all'importanza della sana alimentazione, dalla musica all'arte dello spettacolo.

Ospite d'onore il cantautore siciliano Giovanni Caccamo, legato da anni alla manifestazione, che sarà il padrino d'eccezione dei 25 anni del Magna Grecia Awards. Previsti tanti mini-talk e interviste "One to One". Parteciperanno, tra gli altri, i sottosegretari alla Salute Andrea Costa, agli Interni Carlo Sibilia e alla Giustizia Francesco Paolo Sisto; il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Antonio Parenti, il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio De Caro, il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno. Nel corso della serata di gala sarà ufficializzata la nomina del nuovo direttore scientifico del Magna Grecia Awards, la giornalista Ylenia Berardi. (ANSA).