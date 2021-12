Covid: parte il 9 dicembre la raccolta fondi #coopforafrica

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Parte il 9 dicembre negli ipercoop e nei supermercati di Coop Alleanza 3.0 #coopforafrica, la campagna di raccolta fondi presentata a Roma e promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. Al fianco di Coop, l'Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant'Egidio e Medici Senza Frontiere, organizzazioni già attive sul territorio africano per favorire la vaccinazione. La campagna che avrà la durata di un mese ha come obbiettivo raggiungere la cifra necessaria per vaccinare circa 250.000 persone: proprio per questo motivo le donazioni raccolte saranno raddoppiate da Coop. I soci e i consumatori potranno donare alle casse presidiate degli oltre 350 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 o utilizzare la piattaforma Eppela (www.eppela.com/coopforafrica) o il conto corrente dedicato (Iban: IT 12 E 02008 05364 000106277813).

La campagna #coopforafrica è un modo per contribuire a mettere in sicurezza i Paesi più poveri del mondo dove la pandemia si scarica su sistemi sanitari fragili e insufficienti.

Alle ragioni etiche si somma inoltre la necessità di neutralizzare il più possibile un virus in fase di mutazione partendo dal presupposto che nessuno si salva da solo di fronte al Covid-19. In Africa, infatti, solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino.

"Prendersi cura degli altri e portare un contributo concreto in luoghi che a causa del Covid19 stanno vivendo condizioni di difficoltà sono azioni coerenti con l'essere una Cooperativa - ha detto il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello -.

L'impegno di Coop Alleanza 3.0 e delle Cooperative di consumatori al fianco delle tre organizzazioni umanitarie è un importante esempio di sinergia concreta per far fronte a un'emergenza dalla quale nessuno può sentirsi chiamato fuori.

Per questo chiediamo ai nostri soci e ai consumatori di dare il proprio contributo insieme alla Cooperativa per un obiettivo grande e importante, che riguarda la salute di tutti".

La conferenza stampa di presentazione della campagna ha ospitato anche un messaggio videoregistrato di Sello Hatang CEO della Nelson Mandela Foundation. (ANSA).