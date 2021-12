ANSA-IL-PUNTO/COVID: hub vaccinali Puglia si fanno'concorrenza'

(ANSA) - BARI, 07 DIC - Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale in Puglia dove gli hub resteranno aperti anche domani, 8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata. La somministrazione simultanea del siero contro il Covid e di quello contro l'influenza sta facendo "saltare" la programmazione della campagna antinfluenzale. E' quanto sostiene il segretario generale della Fimmg Bari, Nicola Calabrese, secondo il quale si fanno "concorrenza degli hub vaccinali". Gli stessi pazienti, spiega, "quando si rivolgono all'hub per la vaccinazione anti Covid-19 vengono sollecitati a effettuare contestualmente la vaccinazione antinfluenzale. Tutto questo provocherà l'inutilizzo di vaccini antinfluenzali che i medici hanno già ritirato dal distretto e che pertanto saranno restituiti".

Intanto l'obiettivo primario è quello di aumentare la copertura delle terze dosi e contrastare il Coronavirus che oggi fa registrare 362 nuovi casi (l'1,57% dei 22.931 test giornalieri) e altri 4 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 61 in provincia di Bari, 43 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 21 in quella di Brindisi, 73 nel Foggiano, 74 nel Lecce, 89 in provincia di Taranto. Un altro caso riguarda un residente fuori regione. Delle 4.629 persone attualmente positive in Puglia, 136 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da ieri, comunque, risultano guarite 361 persone.

Foggia ha già tagliato il traguardo di un milione di somministrazioni di anti Covid e in provincia di Bari sono state 12.276 le somministrazioni effettuate solamente ieri. Finora la copertura con dose 'booster' di chi risiede nel Barese e ha completato il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa, è salita al 38,5 per cento. E se da un lato si registrano questi numeri incoraggianti, dall'altro non mancano i 'no vax' che in un locale a Carmiano (Lecce) avevano organizzato una riunione non autorizzata interrotta dai carabinieri. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato 70 persone tutte senza mascherina, molte delle quali sono fuggite per non farsi identificare. (ANSA).