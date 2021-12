Natale: Decaro, 'con gioia torniamo a vivere la comunità'

(ANSA) - BARI, 06 DIC - "Buon San Nicola Bari. Con la gioia nel cuore, tanta attenzione e un po' di pioggia, stiamo tornando a vivere la nostra comunità". Lo scrive su facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che all'alba ha partecipato alla celebrazione nella Basilica di San Nicola in onore del santo patrono che aprele festività natalizie nel capooluogo pugliese.

Dopo lo stop dello scorso anno per la pandemia, Bari torna a festeggiare San Nicola pur con alcune limitazioni, come l'accesso vontingentato attraverso un corridoio transennato.

All'alba, dopo le campane che come da tradizione alle 4 hanno svegliato la città, i baresi si sono radunati, nonostante la pioggia, nella piazza della Basilica per ammirare la statua del santo, per poi entrare in chiesa. La giornata di celebrazioni in onore del santo proseguirà con la messa alle 18 nella Basilica e, a seguire, il passaggio della statua a bordo della san Nicola mobile in alcune vie della città, scortato dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale e senza effettuare soste, che sostituirà - permotivi di sicurezza - la tradizionale processione rituale del santo per le vie della città vecchia.

(ANSA).