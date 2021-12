Leonardo:sit-in protesta a Grottaglie per cassa integrazione

(ANSA) - TARANTO, 06 DIC - Presidio davanti allo stabilimento Leonardo di Grottaglie oggi, nel giorno dello sciopero, con manifestazione nazionale a Roma, indetto dai sindacati dopo l'annuncio da parte dell'azienda del ricorso alla cassa integrazione ordinaria, dal prossimo 3 gennaio e per 13 settimane, dei 3400 lavoratori dei siti di Grottaglie, Pomigliano, Nola e Foggia per riduzione delle commesse. Una delegazione di lavoratori pugliesi e delegati sindacali è partita in bus la notte scorsa per raggiungere la capitale e partecipare al sit-.in sotto la sede di Leonardo in piazza Montegrappa. Fiom e Uilm hanno proclamato lo sciopero immediato già giovedi scorso, appena l'azienda ha ufficializzato la cassa integrazione. Nello stabilimento a mono-committenza di Grottaglie, dove si realizzano le fusoliere del Boeing 787, la procedura riguarda 1.049 lavoratori su un organico totale di circa 1.300 addetti. (ANSA).