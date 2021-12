Covid: in Puglia due morti e 369 positivi, l'1,6% dei test

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Su 23.422 test compiuti in Puglia sono stati registrati oggi 369 nuovi casi positivi al Covid 19 con un tasso di positività dell'1,6%. Due le persone decedute. I nuovi casi di infezione sono così suddivisi: 88 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 61 nel Brindisino, nel Foggiano 105, nel Leccese 50, in provincia di Taranto 49, i residenti fuori regione sono 5, quelli di provincia in via di definizione 1.

Sono 4.498 le persone attualmente positive, 133 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. (ANSA).