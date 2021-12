Covid: Policlinico Bari vince 'Smartphone oro' per comunicazione

(ANSA) - BARI, 03 DIC - Il Policlinico di Bari si aggiudica il premio speciale 'Smartphone d'oro' 2021 per la migliore comunicazione nella 'Gestione dell'emergenza'. L'azienda ospedaliero-universitaria è stata selezionata, tra 60 candidature di ministeri, aziende sanitarie, enti locali provenienti da tutta Italia, come la pubblica amministrazione che si è contraddistinta per il più efficace e incisivo lavoro di informazione e di comunicazione relativo alla pandemia svolto durante l'ultimo anno e ha vinto il premio tematico nella sezione 'Gestione emergenze ed eventi'.

A rafforzare le attività di informazione - si evidenzia in una nota - è stato in particolare l'utilizzo dei social. La pagina Instagram del Policlinico di Bari (@polibari2020) è stata utilizzata non solo per diffondere le corrette informazioni, fondamentali durante l'emergenza Covid, ma anche per creare comunità all'interno dell'ospedale, rafforzando lo spirito di squadra e di appartenenza tra medici, infermieri e operatori sanitari, e per generare fiducia tra la cittadinanza e tra i pazienti. Il social è diventato luogo di racconto collettivo, di confronto e di incontro.

Lo 'Smartphone d'Oro' è promosso da Pa Social, associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale. A decidere i vincitori nelle 10 sezioni tematiche del premio sono state tre giurie: una scientifica di esperti, quella dei soci dell'Associazione PA Social, e il voto popolare. La candidatura del Policlinico di Bari nella sezione 'Gestione delle emergenze' è quella che ha ottenuto il voto più alto dall'esame delle giurie. La premiazione si è svolta ieri a Roma nel complesso monumentale Santo Spirito in Sassia della Asl Roma 1. A ritirare il premio per il Policlinico di Bari il direttore generale Giovanni Migliore e i giornalisti dell'Ufficio stampa, Francesca Russi e Michele de Sanctis. (ANSA).