Treni: 14 Frecce collegheranno la Puglia con Roma dal 12/12

(ANSA) - BARI, 02 DIC - Con il nuovo orario invernale di Trenitalia, dal 12 dicembre, salgono a 14, due in più, le Frecce che collegano ogni giorno la Puglia e Roma e a 18 i Frecciarossa su Milano, con un risparmio di circa mezz'ora sui tempi di percorrenza rispetto ai Frecciabianca, che continueranno a viaggiare tra Lecce e Venezia. Sono confermati tutti gli Intercity Giorno e Notte verso il nord Italia e la Capitale e, da gennaio, partirà il Brindisi Air&Port Link, la soluzione treno+bus che collega la stazione di Brindisi con l'Aeroporto del Salento e con il porto da cui salpano i collegamenti per la Grecia. Con la ripartenza della stagione turistica 2022 sarà più semplice raggiungere anche il centro storico di Ostuni con il nuovo collegamento treno+bus Ostuni Link. Anche nel 2022 ci sarà, inoltre, il Grotte link, il collegamento bus da Bari Centrale verso le Grotte di Castellana, in collaborazione con Ferrovie del Sud Est.

Nel periodo natalizio, poi, con i treni regionali si potranno raggiungere i tanti mercatini di Natale, con treni diretti o in combinazione con i servizi Fse, che saranno allestiti dal 4 dicembre all'Epifania a Bari, Monopoli, Locorotondo, Alberobello, Brindisi e Lecce.

Trenitalia, inoltre, supporta la ripartenza degli eventi e delle grandi manifestazioni in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia, confermandosi vettore ufficiale di eventi sportivi e musicali di grande interesse, come il Jova Beach Party, il tour di Jovanotti, che si terrà fra luglio e settembre 2022 in 12 località italiane tra cui Barletta (30 e 31 luglio). Prosegue anche il rinnovo della flotta regionale: entro il 2021 circoleranno in Puglia 13 treni POP e nel 2022 è previsto l'arrivo di altri 16 nuovi convogli che sostituiranno progressivamente i treni a Piano Ribassato. (ANSA).