Rifiuti:emissioni non autorizzate,sequestro azienda plastica

(ANSA) - BARI, 02 DIC - Avrebbe svolto attività di lavorazione di materie plastiche in assenza dell'obbligatoria autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di sistemi di trattamento delle emissioni e di aspirazione localizzati. Per questo lo stabilimento industriale della società Europlast, nella zona industriale di Monopoli, del Barese, è stato sottoposto a sequestro preventivo dal nulceo di Polizia ambientale della Guardia Costiera di Bari, su disposizione della magistratura barese.

Le indagini, partite dalle segnalazioni di 115 operatori sanitari che lamentavano forti miasmi e più in generale problemi ambientali, hanno accertato che la società aveva avviato un'attività di gestione di rifiuti speciali in assenza del prescritto titolo autorizzativo.

Nell'ambito delle stesse verifiche partite da quelle segnalazioni ed eseguite anche con l'ausilio di un esperto ingegnere ambientale, una settimana fa la Guardia costiera ha sequestrato altre due società che operavano presso un opificio dedito alla lavorazione dell'alluminio, sempre nella zona industriale di Monopoli. (ANSA).