Trasporti: da Brindisi Ryanair volerà a Perugia e Stoccolma

(ANSA) - BARI, 01 DIC - Due nuove rotte collegheranno dalla prossima estate l'aeroporto di Brindisi con Perugia e Stoccolma.

Ryanair, oltre alle due rotte che si aggiungono alle 21 già operative sullo scalo salentino, ha annunciato anche un aeromobile aggiuntivo su Brindisi, che rappresenta un ulteriore investimento di 100 milioni di dollari.

"Siamo lieti di lanciare il nostro operativo estivo più grande di sempre a Brindisi, che offrirà una maggiore connettività e oltre 130 voli settimanali su 23 rotte, tra cui due nuove rotte per Perugia e Stoccolma" ha dichiarato Chiara Ravara, Head of Sales, Marketing and International Comms di Ryanair, e ha spiegato che "l'aereo aggiuntivo non solo rilancerà l'economia italiana guidando il turismo, ma creerà anche altri 30 posti di lavoro diretti nella regione. In un momento in cui altre compagnie aeree stanno riducendo la loro forza lavoro, siamo lieti di fare ulteriori investimenti sia nel nostro personale sia negli aeroporti di tutta Europa".

"Il turismo, settore attrattivo e trainante della nostra economia, si conferma ancora una volta leva fondamentale per le scelte strategiche messe in campo da Ryanair e Aeroporti di Puglia - ha detto Antonio Maria Vasile, Vice president of Aeroporti di Puglia - . Disporre di un secondo aereo basato su Brindisi, rappresenta una straordinaria possibilità di sviluppo di un territorio, divenuto brand riconosciuto a livello internazionale grazie alla cultura, alla natura, all'enogastronomia e alla storia ma anche rispetto alla straordinaria capacità della Puglia di far fronte alla crisi pandemica". (ANSA).