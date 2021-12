Fotografia:a Bari mostra National Geographic Planet or Plastic?

(ANSA) - BARI, 01 DIC - L'esclusiva mostra fotografica di National Geographic "Planet or Plastic?" sarà ospitata nel teatro Margherita di Bari da domani al 13 marzo, per la prima volta in Puglia. L'evento rientra nel programma di appuntamenti previsti nell'ambito di "Io scelgo il Pianeta", il primo festival della sostenibilità ambientale in corso a Bari fino 5 dicembre. A curare la direzione scientifica del festival e della mostra è Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, il quale domani inaugurerà l'eposizione, alle 18, insieme al direttore di Cime, Vito Cramarossa e alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e del sindaco di Bari, Antonio Decaro. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 21.30, con accesso consentito a un numero contingentato di visitatori, muniti di green pass.

Raccoglie scatti dei più grandi fotoreporter del National Geographic e un lavoro fotografico artistico intitolato "Soup", letteralmente zuppa, della pluripremiata artista britannica Mandy Barker, che da diversi anni indaga insieme a scienziati e ricercatori sugli effetti devastanti della plastica. Completa il percorso la proiezione del documentario di National Geographic "Punto di non ritorno" del regista premio Oscar Fisher Stevens e dell'attore premio Oscar e Messaggero della Pace per conto dell'Onu Leonardo Di Caprio: un resoconto sui drammatici mutamenti che si verificano oggi in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici. (ANSA).