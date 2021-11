Green pass:dal 6 dicembre più controlli in vie shopping Bari

(ANSA) - BARI, 30 NOV - Dal 6 dicembre saranno intensificati da parte delle forze dell'ordine i controlli dei green pass "nei luoghi di maggiore affluenza di persone, nelle vie dello shopping natalizio e degli eventi correlati alle festività del Natale e di Capodanno, nei punti di snodo dei mezzi di trasporto locale e nei pressi delle stazioni ferroviarie". E' quanto stabilito dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riuniono oggi pomeriggio in prefettura a Bari.

I controlli comprenderanno anche bar, ristoranti, pub e strutture ricettive.

"L'appello emerso dalla riunione rivolto a tutti gli attori interessati e ai cittadini - fa sapere la Prefettura - , fa leva sul grande senso di responsabilità e dovere civico a continuare sul solco della strada intrapresa della massima prudenza per porre argine alla diffusione del contagio da virus Covid-19, rispettando e facendo rispettare le misure emergenziali dettate dal Governo sull'impiego del green pass, sull'utilizzo della mascherina e sul rispetto delle regole di distanziamento".

All'incontro, oltre ai vertici delle forze di Polizia territoriali, hanno partecipato il sindaco metropolitano di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, e il sindaco di Polignano a Mare, presidente regionale dell'Anci, Domenico Vitto.

Domani la prefetta Antonella Bellomo incontrerà i rappresentanti delle categorie economiche degli esercenti, degli albergatori e delle associazioni degli operatori nel settore del pubblico spettacolo. (ANSA).