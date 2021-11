Mostra Cinema Taranto, al via proiezioni e masterclass

(ANSA) - TARANTO, 29 NOV - Una sala cinematografica virtuale creata per ospitare i 15 film in gara, tre workshop su produzione, recitazione e regia e una rassegna dedicata al maestro Alexsandr Sukorov, con un approfondimento sul filo conduttore dell'intera kermesse, l'Utopia. Al via mercoledì 1 dicembre la Mostra del Cinema di Taranto che recupera l'edizione del 2020 bloccata dalle restrizioni della pandemia e torna in versione totalmente digitale e gratuita su www.mostracinemataranto.com e www.levantefilmfest.com. La rassegna, in programma fino al 5 dicembre, è organizzata da Apulia Film Commission e Regione Puglia. A valutare i film in concorso, che si contendono premi in denaro, una giuria di esperti composta da Corrado Azzollini, giornalista e produttore, dagli attori Azzurra Martino e Ignazio Oliva, dallo scenografo Gaetano Russo e dal regista Habib Mestiri. Anche il pubblico, attraverso il sito di riferimento, potrà votare per il film preferito.

Queste le pellicole selezionate: "Un voto all'italiana" di Paolo Sassanelli, "San Cipriano Road" di Lea Schlude, "A Vif" di Felicien Pinot, "Uva" di Roberto Moretto, "Il cammino di Taras" di Michele A.Tironi, "Mother Fortress" di Maria L. Forenza, "Kolossal" di Antonio Andrisani, "Il mio cinema" di Kazuya Ashizawa, "Tina Pica" di Daniele Ceccarini, "Aquarium" di Lorenzo Puntoni, "Memory, mask and machine in the theatre of Robert Lapage" di Annamaria Monteverdi, "Il regalo di Alice" di Gabriele Marino, "Le Petit" di Lorenzo Bianchi, "Il Natale di Greta" di Lorenzo Trane, "Six" di Anar Asimov. (ANSA).