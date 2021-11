Covid: in Puglia sono 345mila i residenti non vaccinati

(ANSA) - BARI, 29 NOV - Sono 345.381 i pugliesi over 12 non vaccinati contro il Covid: è quanto si evince dall'ultimo report settimanale del governo italiano. Il maggior numero di non vaccinati è concentrato nella fascia 30-49 anni, sono 136.970, oltre un terzo del totale. Mancano poco più di 60mila pugliesi nella fascia tra 50 e 59 anni; 56.003 tra 20 e 29 anni e poco più di 61mila tra 12 e 18 anni. (ANSA).