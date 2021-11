Vaccini: istituto tumori Bari, oggi 400 dosi somministrate

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Domenica di vaccinazioni all'Istituto Tumori di Bari: dalle 10 di oggi, infermieri e oncologici, insieme all'equipe vaccinale dell'istituto, sono a disposizione di pazienti, caregiver e familiari conviventi. La giornata straordinaria di vaccinazione è destinata ai pazienti già contattati dai medici oncologi che li hanno in cura ma è aperta anche a chi non è stato ancora contattato. "Oggi è un giorno speciale per tre ragioni - spiega il direttore dell'Istituto Alessandro Delle Donne - abbiamo tempestivamente riaperto il nostro punto vaccinale ospedaliero per aumentare il numero dei pazienti oncologici da sottoporre alla terza dose; l'affluenza è da record e testimonia un alto tasso di adesione tra pazienti e loro caregiver e, quindi, l'alto senso di responsabilità nel voler proteggere i fragili anche attraverso l'intero nucleo familiare". "Oltre alla protezione del corpo con la terza vaccinazione - prosegue - abbiamo voluto dare un messaggio nel segno della umanizzazione dei percorsi di cura che deve essere sempre al centro della nostra attenzione. Voglio ringraziare il direttore sanitario e tutta la direzione sanitaria, infermieri, operatori sociosanitari nonché il personale della vigilanza che hanno consentito per l'ennesima volta il successo della iniziativa, puntando così ad oltre 400 pazienti vaccinati solo per oggi, superando quota mille". Anche nell'hub vaccinale della Fiera del Levante grande l'affluenza durante il weekend con somministrazioni di terze e prime dosi. (ANSA).