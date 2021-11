Calcio: Bari batte il Latina per 3-1

(ANSA) - BARI, 27 NOV - Il Bari ha vinto 3-1 al San Nicola contro il Latina con una prestazione convincente, davanti a 6.762 spettatori, e così può rafforzare - con il terzo successo di fila - il primato in classifica. Il tecnico dei pugliesi Mignani ha puntato ancora sulla coppia-gol Antenucci-Paponi e la scelta è stata ripagata dagli attaccanti con una prestazione di grande intensità e da un gol a testa. Contro il buon pressing della Latina, schierato con una efficace linea difensiva nella fase iniziale, la differenza l'hanno fatta le accelerazioni di Botta, coadiuvato dalle due punte, un vero lusso per la categoria.

Il vantaggio del Bari è arrivato al 32' con Antenucci (alla settima rete nel torneo), rapace nell'approfittare di una respinta corta del portiere Cardinali. La reazione dei laziali è stata immediata e Frattali ha dovuto disinnescare una bordata di Carissoni.

Nella ripresa il Latina ha trovato il pari in avvio (al 4'st) con una accelerazione di Carletti trasformata in rete grazie ad un diagonale di Di Livio. Il Bari non si è disunito e al 10' st si è riportato in vantaggio grazie ad una invenzione di Botta che ha innescato la girata di testa vincente di Paponi. Di Donato è stato costretto a rendere più offensiva la manovra del Latina e ancora una volta Frattali (al 15' st) è stato efficace nel respingere una bordata di Carletti. Nel finale (al 44'st) Marras (al primo centro stagionale) ha chiuso i conti, lanciato da una travolgente percussione di Maita.

Con questi tre punti i pugliesi possono preparare senza troppe pressioni il prossimo impegno di campionato, in trasferta al Partenio contro l'Avellino. (ANSA).