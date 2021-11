Omicidio in casolare Bari, killer 44enne torna in carcere

(ANSA) - BARI, 26 NOV - Torna in carcere Gheorhe Busuioc, pregiudicato 44enne, ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale rumeno Vasile Mihalcea, 46enne, avvenuto in un casolare alla periferia del quartiere Carbonara di Bari il 12 maggio scorso.

I carabinieri lo hanno arrestato ieri sera a Toritto, nel Barese, notificandogli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Tribunale di Bari. Mihalcea fu ucciso a coltellate al termine di una serata conviviale nel casolare alla quale erano presenti due coppie: la vittima, il presunto assassino e le rispettive compagne. Il 44enne fu sottoposto a fermo a poche ore dall'omicidio, rintracciato in stazione a Bari dove stava tentando la fuga. Ad incastrarlo erano state soprattutto le immediate dichiarazioni accusatorie della moglie della vittima la quale, tuttavia, aveva poi ritrattato e l'uomo, alcune settimane dopo, era stato scarcerato.

I successivi approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura di Bari, hanno consentito di accertarne le responsabilità, grazie all'analisi scientifica dei reperti sequestrati sulla scena del crimine e, in particolare, sugli indumenti e sulle scarpe indossate dal 44enne nel corso della cena, sui quali sono state trovate tracce di sangue della vittima. Busuioc è stato rintracciato in un casolare nelle campagne di Toritto e portato in carcere. (ANSA).