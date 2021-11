Covid: in Puglia cala occupazione letti area non critica,-1%

(ANSA) - BARI, 26 NOV - In Puglia l'occupazione dei posti letto negli ospedali da parte di pazienti Covid-19 è in calo.

Secondo l'ultima rilevazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nelle ultime 48 ore l'occupazione dei posti letto nei reparti di malattie infettive e pneumologia è passata dal 6 al 5%; mentre nelle terapie intensive resta stabile al 4%. In entrambi casi sotto la soglia critica fissata dal ministero della Salute pari, rispettivamente, al 15 e 10%. (ANSA).