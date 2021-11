Violenza donne:iniziativa in scuola Lecce,'voi siete futuro'

(ANSA) - LECCE, 25 NOV - "Voi siete il futuro, è da voi giovani che si deve ripartire". E' il monito che in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil Lecce, con i rispettivi segretari Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Lucia Orlando, hanno rivolto agli studenti nel corso di un incontro sui temi della violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, organizzato nella scuola secondaria di primo grado Ascanio Grandi di Lecce. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con la Polizia di Stato del Progetto Camper 'Questo non è amore'.

Rosa Savoia, segretaria generale Flc Lecce, ha commentato le ultime statistiche sui femminicidi in Italia: 109 nel 2021, con l'abbassamento dell'età di chi commette violenza, tra i 18 e i 35 anni. "Da qui - ha evidenziato - la necessità di lavorare nelle scuole dove si costruiscono le generazioni del futuro". A Lecce gli interventi per violenze domestiche sono una decina al giorno, ha ribadito l'equipe multidisciplinare della Polizia, e per questo occorre non trascurare i comportamenti ossessivi e di possessività. Al termine dell'incontro, nel giardino della scuola, si è svolta la cerimonia 'Una panchina per ogni vittima', a cura degli studenti e delle studentesse, con l'inaugurazione di sei panchine rosse intitolate ad altrettante vittime di recenti femminicidi avvenuti in Puglia: Sonia Di Maggio, Giuseppina Loredana Dinoi, Roberta Perillo, Carolina Bruno e Lorenza Addolorata Carano, Teresa Russo e Noemi Durini la cui mamma, Imma Rizzo, era presente. Rivolgendosi agli studenti, Rizzo ha detto che "la cultura della non violenza è fondamentale. Spetta a voi riscattare queste donne che non ci sono più". (ANSA).