Violenza donne: in 6 mesi 230 misure cautelari a Bari e BAT

(ANSA) - BARI, 25 NOV - Nel primo semestre del 2021, nelle province di Bari e Bat, per reati di genere, stalking, violenza sessuale e minacce, maltrattamenti e un tentato omicidio, si registrano 3 arresti e 28 denunce, 18 ammonimenti del Questore e 36 proposte di ammonimento. Sono state inoltre eseguite 70 misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e 158 divieti di avvicinamento. Sono i dati, "in netto calo rispetto all'intero 2020", forniti dalla questura di Bari relativi ai primi sei mesi dell'anno e diffusi nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Per l'occasione la Questura ha allestito nel centro di Bari il Camper "Ufficio Mobile di Polizia" con a bordo una "equipe" specializzata costituita da un medico/psicologo della Polizia di Stato e da un operatore esperto della Sezione Specializzata della Squadra Mobile o della Sezione "Reati contro la persona", per informare i cittadini, supportare eventuali vittime e raccogliere segnalazioni. (ANSA).